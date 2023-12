Официално: Влизаме в еър и воден Шенген, не е вярно, че приемаме бежанци

България не приема допълнителни условия, свързани с бежанци от Сирия и Афганистан, съобщиха от правителството

Днес е исторически момент за България и Румъния, посочи Урсула фон дер Лайен

Испанското председателство на Съвета на ЕС потвърди, че България и Румъния ще се присъединят към Шенген с въздушните и водните граници от март догодина.

Решение за отпадането на проверките по сухопътните граници ще бъде взето по-късно, уточнява председателството в социалната мрежа "Екс". Това е последното споразумение в рамките на Испанското председателство, се посочва в съобщението.

"Шенген се разраства!

Съветът на ЕС реши да разшири зоната Шенген с България и Румъния.

Контролът по въздушните и морските вътрешни граници ще бъде премахнат през март 2024 г., а решението за премахване на сухопътния контрол ще бъде взето по-късно.

Последното споразумение e в рамките на Испанското председателство на Съвета на ЕС", гласи текстът на публикацията на Испанското председателство. 📢 Schengen grows!@EUCouncil has decided to enlarge the #Schengen area to Bulgaria and Romania.



Air and maritime internal border controls will be lifted in March 2024, while a decision on the lifting of land controls will be taken later.



Last agreement under #EU2023ES. pic.twitter.com/dZJfLUXRI6 — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 30, 2023

От края на март 2024 година отпада контролът на въздушните и морските граници с държавите от Шенгенското пространство. Това гласува Съветът на Европейския съюз (ЕС) с единодушие на 30.12.2023 късно вечерта. По-рано през деня Австрия вдигна ветото за приемане на България и Румъния в Шенген, а седмица преди това нидерландският парламент свали дългогодишното си вето срещу България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В решението си Съветът се ангажира да работи за отпадане на проверките и по сухопътните граници в Шенгенското пространство.

В съвместна тристранна декларация с Австрия бяха очертани и ангажиментите на България и Румъния за укрепване на функционирането на Шенген. Отделно и Европейската комисия (ЕК) със своя декларация пое ангажимент за подкрепа на България и Румъния в охраната на външните граници на ЕС. България ще получи значителна финансова подкрепа от Европейската комисия, както и оперативна и техническа помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) по българо-турската и българо-сръбската граници.

Противно на разпространената дезинформация през последните дни, България не приема допълнителни условия, свързани с бежанци от Сирия и Афганистан. България поема ангажимент да работи съвместно с Австрия и Румъния за ограничаване на вторичните движения в изпълнение на европейското законодателство. Това включва и стриктно прилагане на Регламента Дъблин и приемане обратно на лица, регистрирани като търсещи международна закрила в България и за които България е отговорна. Това задължение по Регламента Дъблин се прилага пряко във всяка държава членка от 2013 година насам и е свързано с правилото за отговорността на държавата на първо влизане в ЕС. Ангажиментът, който се поема, е за засилено сътрудничество с ускорени темпове на работа и без излишни формалности. България няма и не може да приема лица, за които не е отговорна.

С тристранната декларация се поема ангажимент през 2024 г. да се обсъди дата и за премахването на проверките по сухопътните граници.

Държавите членки на Шенгенското пространство, за които отпада контролът по вътрешните въздушни и морски граници от март 2024 г., са всички членки на Шенген - Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, съответно и Румъния.

*Според Регламента Дъблин търсещите убежище не могат да избират страната, в която да им се предостави защита и тяхната молба следва да бъде обработена от единствено отговорната държава членка.

Европейската комисия приветства взетото днес единодушно решение от Съвета за присъединяване на Румъния и България към Шенгенското пространство, като се започне с премахване на проверките по въздушните и морските граници, считано от март 2024 г. Присъединяването на тези държави ще стимулира пътуването, търговията и туризма и допълнително ще подсили вътрешния пазар. Обсъжданията относно допълнително решение за премахване на проверките по сухопътните граници ще продължат през 2024 г. Едно разширено Шенгенско пространство ще направи Европейския съюз по-силен — както във вътрешен, така и в глобален план. Това пишат от Европейската комисия на сайта си.

"Днес е исторически момент за България и Румъния. Както и ден за голяма гордост за румънските и българските граждани. От месец март те ще могат да преминават свободно вътрешните морски и въздушни граници, без да бъдат подлагани на гранични проверки. Това е много голяма стъпка напред както за двете държави, така и за Шенгенското пространство като цяло. Поздравления за България и Румъния: това огромно постижение е възможно благодарение на вашата усърдна работа, отдаденост и упоритост. Благодарение на вас Шенгенското пространство ще стане още по-силно в полза на всички граждани на ЕС", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Урсула фон дер Лайен КАДЪР: Туитър/@vonderleyen

"Най-искрено приветствам единодушното решение на държавите членки да поканят Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство. Това решение от историческо значение на Съвета идва след 13 години застой и е резултат от политически ангажимент и решимост. То е изключително важна стъпка напред, която ще позволи на гражданите и предприятията да се възползват изцяло от правата си на свободно движение — по въздух и по море. Уверена съм, че следващата година Съветът ще бъде също така в състояние да реши дали да бъдат премахнати проверките по сухопътните граници. Ще продължа да подкрепям активно този решаващ за Европа процес", каза еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. Илва Йохансон КАДЪР: Екс/@YlvaJohansson

"Взетото днес от Съвета историческо решение е силно доказателство, че ЕС е единен по отношение на целта и действа в един дух. Присъединяването на Румъния и България ще направи Шенгенското пространство по-силно — укрепвайки допълнително това толкова знаково за нашия европейски начин на живот постижение — в полза на вътрешния пазар, нашите икономики и европейските граждани навсякъде. Сърдечно поздравявам двете държави за цялата усилена работа, която свършиха, за да стигнат дотук — това е ваше постижение и то е не само заслужено, но и отдавна трябваше да се случи. И ще продължим да правим заедно всяка стъпка от пътя напред", посочи заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас. Маргаритис Схинас СНИМКА: туитър/MargSchinas

"Поздравления за Румъния и България за разширяването на Шенген за пътниците в морския и въздушния транспорт. Дългоочаквана стъпка за румънските и българските граждани да се насладят на по-голяма свобода на движение с перспективата за наземен транспорт", написа в профила си в социалната мрежа "Екс" председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Шарл Мишел КАДЪР: Туитър/@eucopresident

"Поздравявам гражданите на Румъния и България за присъединяването им към Шенгенското пространство с премахването на контрола по морските и въздушните граници. Европа се обединява", пише в профила си в "Екс" председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Роберта Мецола КАДЪР: Туитър@EP_President

"България и Румъния са готови да се присъединят към Шенгенското пространство. През 2011 г. Комисията за първи път потвърди, че както България, така и Румъния са готови да станат част от Шенгенското пространство без проверки по вътрешните граници. Оттогава България и Румъния продължават да доказват, че изпълняват условията за ставане на член на Шенгенското пространство. Това отново бе потвърдено от три мисии за установяване на фактите, проведени на българските и румънските външни граници през 2022 г. и 2023 г. Комисията започна също пилотни проекти с Румъния и България през март 2023 г., за да укрепи управлението на външните граници, засили сътрудничеството със съседните държави и осигури бързи процедури за предоставяне на убежище и за връщане.

Шенгенското пространство също е готово да приветства България и Румъния. През последното десетилетие ЕС работи за укрепване на архитектурата, която защитава пространството без проверки по вътрешните граници. Въведени бяха редица мерки в областта на сигурността и полицейското и съдебното сътрудничество, за да се гарантира, че ЕС продължава да бъде силен пред заплахите за сигурността. Шенгенското пространство вече се подпомага и от нов модел на управление, нов механизъм за оценка и годишен цикъл на докладване и наблюдение. Благодарение на съвместните усилия, положени през последните години, Шенгенското пространство е по-силно и по-устойчиво.

Това девето разширяване на Шенгенското пространство едновременно потвърждава и засилва взаимното доверие и единството между държавите членки - елементи на които пространството се основава - и ще допринесе за постигането на напредък по този изключително важен проект. То ще направи Съюза по-силен чрез засилена защита на общите ни външни граници и ефективно полицейско сътрудничество, по-проспериращ посредством премахване на загубата на време при чакане по границите и улесняване на контактите между хората и предприятията, както и по-привлекателен чрез значително разширяване на най-голямото в света общо пространство без вътрешни гранични проверки.

Обсъжданията относно дата за евентуално премахване на проверките на лицата по вътрешните сухопътни граници ще продължат през 2024 г., като решение на Съвета по този въпрос се очаква да бъде взето в разумен срок.

За да се помогне на България и Румъния да защитават външните граници на Съюза, ще продължат да бъдат предоставяни значителна финансова подкрепа и помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex). Същевременно разработените от България и Румъния пилотни проекти по външните граници доказаха, че са ефективни, и следва да бъдат превърнати в по-структурни договорености", пишат още от Европейската комисия.