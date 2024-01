Самолет пламна, докато се приземява на летище в Токио (На живо, видео)

Самолет на японските авиолинии (Japan Airlines) бе обхванат в пламъци, докато се приземява на пистата на летище Ханеда в Токио. 视频! 羽田机场日本航空公司飞机起火! 灭火行动正在进行中! 日本海上保安厅飞机相撞!



動画!羽田空港で日本航空の機体が炎上中!消火作業継続中!海上保安庁の飛行機が衝突!



VIDEO! Japan Airlines aircraft on fire at Haneda Airport! Firefighting operations are continuing! Japan Coast G pic.twitter.com/Qg85hOKUwH — worldwalker (@worldwalker_now) January 2, 2024

Кадри на телевизионната компания NHK показват пламъци, излизащи от прозорците на самолета и под него, съобщава Би Би Си.

Пистата също се е запалила.

NHK, позовавайки се на властите, съобщи, че самолетът може да се е сблъскал с друг самолет след кацането на летището. На борда има пътници.

Съобщава се също, че самолетът е излетял от Хокайдо, предава бТВ.

Очаквайте подробности!