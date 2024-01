Вижте как самолетът с 400 пътници на борда избухна в пламъци на летище в Токио (Обновена, галерия)

Самолет на Японските авиолинии с почти 400 души на борда се запали на пистата на летище "Ханеда" в Токио, предаде БТА. 视频! 羽田机场日本航空公司飞机起火! 灭火行动正在进行中! 日本海上保安厅飞机相撞!



動画!羽田空港で日本航空の機体が炎上中!消火作業継続中!海上保安庁の飛行機が衝突!



VIDEO! Japan Airlines aircraft on fire at Haneda Airport! Firefighting operations are continuing! Japan Coast G pic.twitter.com/Qg85hOKUwH — worldwalker (@worldwalker_now) January 2, 2024

По първоначална информация машината е "Еърбъс А350-900". Тя пристигнала от остров Хокайдо. Според една от версиите самолетът е загубил колесника си при кацането, а според друга - се е ударил в друга машина на пистата. Японската брегова охрана съобщи, че проучва възможността неин самолет да се сблъскал със самолет, изпълняващ полет 516, на "Джапан Ейрлайнс".

Както по-рано днес "24 часа" съобщи, кадри на телевизионната компания NHK показват пламъци, излизащи от прозорците на самолета и под него. Пистата също се е запалила.

Видеозапис на местна телевизия показа как голям пожар избухва от едната страна на самолета, докато той се движи по пистата. След това пожарът се разраства и достига зоната около крилото. По-късно се вижда как пожарни екипи работят по потушаването на огъня, посочва Асошиейтед прес.

На кадри, излъчвани по телевизионния канал на друга местна медия, се вижда как пътниците напускат самолета чрез авариен улей, докато пожарните екипи се борят с пламъците, отбелязва ДПА. 死ぬかと思った pic.twitter.com/S7rDPmyssl — あ (@alto_maple) January 2, 2024

Всички писти на летище "Ханеда" са били затворени, съобщи говорител на летището.