Русия погрешка бомбардира свое село (Видео)

Руското министерство на отбраната призна днес за бомбардирането погрешка на руско село в западната част на Русия, близо до границата с Украйна, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на ведомството. В съобщението се казва, че няма жертви сред населението.

Русия извърши тази сутрин около часа на инцидента, за който съобщава руското министерство на отбраната, масирани удари по Украйна.

Инцидентът е станал в село Петропавловка във Воронежска област. То се намира на 150 километра от Украйна. Министерството на отбраната на Русия споменава в съобщението си, разпратено до медиите, за "инцидентен взрив на боеприпас", транспортиран със самолет на военновъздушните сили около 9 ч. местно време. В резултат на това селото е било разтърсено от взривове. Не се съобщава за ранени, но са констатирани разрушения по седем сгради, обитателите на които са били евакуирани и подслонени в центрове за временно настаняване, съобщава в "Телеграм“ областният управител на Воронежска област Александър Гусев, цитиран от АФП.

Видеоклипове в социални медии, чиято автентичност не може да бъде потвърдена, показват предполагаеми сериозни щети по няколко къщи в селото.

Областният управител Гусев споменава за "инцидентно пускане" на ракетата, без да уточнява за какъв боеприпас става дума, предаде БТА.

По-рано днес Киев съобщи, че Русия е обстрелвала днес Украйна на няколко вълни с военни дронове, крилати ракети и балистични оръжия.