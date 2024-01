Експлозии разтърсиха остров Рузвелт в Ню Йорк (Видео)

Противопожарната служба на Ню Йорк обяви, че ситуацията на остров Рузвелт е разрешена и районът е безопасен, след като по-рано се отзова на съобщения за експлозии в района.

"Инцидентът вероятно е причинен от трансформатор в електропреносната мрежа", казаха от полицията пред "Индипендънт".

По-рано противопожарната служба обяви, че причината за въпросните експлозии не може да бъде установена.

Електроразпределителна компания Con Edison се е заела с възстановяване на електрозахранването в няколко сгради, след като районът беше обявен за безопасен.

Няма данни за пострадали. На място по-рано бяха разположени много екипи на полицията, линейки, както и хеликоптери.

Numerous explosions have occurred near Roosevelt Island in the Manhattan area of New York, local media outlets write.



It is noted that as a result of the explosions, “buildings shook and tremors were felt.” There are currently many helicopters in the area. pic.twitter.com/9nnwyobhXk — Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) January 2, 2024

Малко преди 6 ч. сутринта местно време жители на Манхатън и Куинс се обадили, за да съобщят за "малки експлозии", идващи от главната улица, южно от трамвайната линия на остров Рузвелт.

Островът се намира в Ийст Ривър в Ню Йорк, в рамките на квартал Манхатън, между остров Манхатън на запад и Лонг Айлънд на изток, предаде БГНЕС.