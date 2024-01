За стрелба в училище в американския щат Айова съобщи Daily Mail. По първоначална информация има убити. От полицията там потвърждават, че се води разследване и ситуацията е в развитие. BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 4, 2024

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и бърза помощ. Днес е първият учебен ден след зимната ваканция за учениците от гимназия „Пери”.

Очаквайте подробности.