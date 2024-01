Почина първият хирург, използвал имуносупресори при трансплантация

Британският хирург Рой Калн, който е пионер в използването на лекарства против отхвърляне на органи при трансплантация, почина на 6 януари на 93-годишна възраст. Това съобщи в неделя телевизионният канал Би Би Си, позовавайки се на сина на лекаря.

Според него причината за смъртта на Калн е сърдечна недостатъчност.

През 1968 г. Рой Калн извършва първата успешна чернодробна трансплантация в Европа. През 1978 г. той става първият лекар, който използва имуносупресивни лекарства за борба с отхвърлянето на органи. През 1987 г. Калн и колегата му Джон Уолуърк извършват първите в света успешни трансплантации на черен дроб, сърце и бял дроб в една операция, предаде БТА. A Titan. A Pioneer. His name is synonymous with liver transplant and Cambridge and is above our transplant unit. RIP Sir Roy Calne.



Sir Roy Calne: Pioneering Cambridge surgeon dies aged 93 https://t.co/iQwuqc5mZK — Cambridge Liver Unit (@CUH_CambsLiver) January 7, 2024

През 1974 г. Калн става член на Кралското общество на Великобритания, а през 1986 г. е посветен в рицарство за заслугите си. През 2021 г. отделението за трансплантации в болницата Аденбрук в Кеймбридж беше кръстено на Рой Калн.