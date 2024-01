Търсач на злато изкопа тунел, колкото 13-етажна сграда, от пода на кухнята си (Видео)

71-годишен мъж е бил обсебен от факта, че под къщата му има златно съкровище. Затова Жоао Пимента да Силва изкопал 40-метрова дупка от пода в кухнята си в бразилския град Ипатинга.

Той поставил седалка с въжета на входа тунела, с която всеки път се спускал навътре. Според пожарникари „елементарният асансьор приличал на детска люлка“, съобщава О Globo, цитиран от bTV.

Миналия четвъртък обаче се случил инцидент и Да Силва се подхлъзна и паднал в дълбоката дупка.

Приятел, който му помагал с копаенето, се обадил на спешния телефон за извънредни случаи. Но спасителите вече не можели да направят нищо за мъжа. По-късно било установено, че той е с „открити фрактури на двата крака, счупено бедро, разкъсвания по корема и торса, тежка черепно-мозъчна травма и охлузвания“ и не е давал никакви признаци на живот.

Според съсед, цитиран от местни издания, Да Силва е копал дупката повече от година. Разследващите са изумени, че той е успял да създаде толкова здрав тунел – дълбочината му е еквивалентна на размера на 13-етажна сграда.

Съседите му твърдят още, че Да Силва многократно е плащал на помощници, за да напреднат в копаенето – първоначално около 13 евро на ден. Но колкото по-дълбока ставала дупката, толкова по-скъп ставал трудът им.

Веднъж златотърсачът се натъкнал на големи скали, които искал да взриви с динамит.

„Последният път, когато говорих с него, той каза, че зад тази скала има падина, където се намира златото, което търси“, казва съсед на Да Силва.