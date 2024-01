Почина актьорът Бил Хейс

Американският актьор Бил Хейс, участвал повече от пет десетилетия в теленовелата "Дни на нашия живот", е починал на 98-годишна възраст, съобщи BBC.

Негов представител заяви, че актьорът е починал в петък, в обкръжението на семейството си. Причината за смъртта му все още не е установена.

За първи път Хейс играе образа на Дъг Уилямс през 1970 г. По време на снимките на сериала се запознава и със съпругата си - актрисата Сюзън Сифорт Хейс.

През юни миналата година той отпразнува 98-ия си рожден ден на снимачната площадка на американската теленовела заедно с колегите си.

Истинското му име е Уилям Фостър Хейс III. Роден е през 1925 г. в Харви, Илинойс. Започва кариерата си като музикант. Песента му "The Ballad of Davy Crockett" оглавява класациите на Billboard през пролетта на 1955 г.

След това започва да се занимава повече с актьорство и през февруари 1970 г. получава най-значимата си роля в сериала "Дни на нашия живот" по NBC като затворник, който е и салонен певец.

През следващите 50 години, до 2023 г., той продължава да се изявява в образа на Дъг Уилямс. I haven’t seen it on my timeline yet, so here’s a reminder that Bill Hayes (and Susan, of course) did this ✨iconic✨ cover in 1976. Many point to Luke/Laura as the true birth of the supercouple, but others note Doug/Julie was the proto-couple of that trend. pic.twitter.com/c3bfNd9oi5 — Sam (@slowtuesdays) January 13, 2024

Хейс има пет деца от предишен брак с Мери Хобс.