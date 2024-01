Вулкан изригна на японския остров Суваноседжима (Видео, снимки)

Вулкан изригна на отдалечения остров Суваноседжима в югозападна Япония, съобщи правителството рано тази сутрин, предаде Ройтерс. #INTERNACIONAL Una erupción se registró durante las primeras horas del domingo (hora local) en la isla de Suwanosejima, en la prefectura de Kagoshima, #Japón.



De acuerdo con expertos, se confirmó que bloques volcánicos se desplazaron a más de un kilómetro del cráter. pic.twitter.com/7vTupo7AJf — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 13, 2024

Няма съобщения за щети в резултат на изригването, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), позовавайки се на полицейското управление в префектура Кагошима.

По-късно през деня правителството сформира кризисен щаб и издаде предупреждение за вулканично изригване от трета степен 3 (от от 5 възможни) за Суваноседжима и ограничи движението в опасни райони около вулкана, съобщава БТА. 23:15, 23:20, Jan. 12(Fri.), 2024(JST).#Suwanosejima(#諏訪之瀬島) in #Tokara_islands, #Kagoshima(#鹿児島) prefecture, Japan.🗾

🌋 799m(Elevation).#Volcano_Suwanosejima

The source of the photos are volcano monitoring camera images from Japan's Meteorological Agency. pic.twitter.com/MLcYKETSv8 — Nature of Terrestrial Planet (地球型惑星の自然) (@TaTohru) January 12, 2024

На остров Суваноседжима, който е с площ от 27 квадратни километра, живеят около 80 души, а селото им е на 4 километра от вулкана, предаде ТАСС.

Суваноседжима е на 270 километра южно от от големия японски град Кагошима на остров Кюшу.