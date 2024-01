Корумпиран бивш кмет на Владивосток заминава доброволец на фронта в Украйна

Бивш кмет на руския град Владивосток се записа да се бие в Украйна и замина за фронта, след като беше осъден на 12 години затвор за корупция, предава Ройтерс, цитирана от bTV.

Олег Гуменюк, бивш кмет на Владивосток, получи присъдата миналата година, след като е хванат с подкуп от 38 милиона рубли (432 хил. долара). Той беше кмет от 2018 г. до 2021 г.

„Съгласно издадена заповед Гуменюк трябваше да се яви във военното си поделение на 22 декември", обясни адвокатът му Андрей Китаев.

Десетки хиляди руски затворници се включиха доброволно в армията, възползвайки се от предложението за помилване на онези, които оцелeят след служба на фронта в Украйна.