Актрисата Джойс Рандолф почина на 99 години

Американската актриса Джойс Рандолф, известна с ролята си на бруклинската домакиня Трикси от The Honeymooners ("Младоженците"), почина на 99 години в дома си в Манхатън, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството ѝ.

Причините за кончината не се съобщават, но тя бе потвърдена от сина й Рандолф Чарлз пред множество медии, сред които "Пийпъл" и Ти Ем Зи, предаде БТА. A very sad farewell

Joyce Randolph was the last living member of the Classic 39 episodes of The Honeymooners, not just of the main cast, but every supporting player, even those who were kids at the time. She was 99 years old! RIP #Honeymooners #JoyceRandolph pic.twitter.com/nawfx2xxhn — James L. Neibaur (@JimLNeibaur) January 14, 2024

Рандолф е родена на 21 октомври 1924 г. в Детройт. Премества се в Ню Йорк и започва работа в ранните дни на телевизията, като първоначално се снима в реклами. Впоследствие се утвърждава като актриса в телевизионни продукции и в театъра, продължава да се снима и в реклами.