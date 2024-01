Атака на палестинец с кола в Тел Авив, най-малко 13 са ранени (Видео)

Най-малко 13 души бяха ранени при "предполагаема умишлена атака с автомобил" в Раанана, предградие на Тел Авив, съобщи днес в изявление израелската полиция, цитирана от Франс прес. 🚨#BREAKING: Several people injured near Tel Aviv after car ramming and stabbing attack: Up to 19 people injured and 1 in critical condition. pic.twitter.com/LHi3f3f1fj — World Source News 24/7 (@Worldsource24) January 15, 2024

Заподозреният за нападението - палестинец от Хеброн, в окупирания Западен бряг, е бил арестуван, посочва източникът, цитиран от БТА. Според полицията и службите за спешна помощ той е откраднал автомобил, след което е блъснал минувачи в предградието на Тел Авив, ранявайки 13 души, като сред пострадалите има една жена в критично състояние.