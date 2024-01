Самолет излезе от пистата на летището в Рочестър заради лошото време (Видео)

Заради лошото време самолет излезе от пистата на международното летище в Рочестър, щата Ню Йорк, съобщи ABC, цитирана от bTV.

Няма данни за пострадали при инцидента. Самолетът Embraer E145 на American Airlines е излязъл от пистата при кацане. На борда е имало 53-ма пътници и трима души екипаж. Всички са невредими.

Десетки полети са отменени отвъд океана заради лошото време.

Обилните валежи парализираха трафика в района на Бъфало. На някои места снежната покривка е над метър.

Снежна буря връхлетя и Небраска. Има затворени магистрали, а хората бяха предупредени да не пътуват. JUST IN: *Nobody hurt* after American Airlines flight 5811 slid off runway 22 after landing in Rochester, New York. Embraer E145 operated by Piedmont. FAA says it will investigate. Video from passenger Mike Trickey. pic.twitter.com/6YmXxUCr5j — Pete Muntean (@petemuntean) January 18, 2024

Подобна е ситуацията и на места в Канада. Съобщава се за петима загинали.