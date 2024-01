Микробус уби британската филмова легенда Чармиан Ейбрахамс

Звездата от сериала „Кръстопътища“ Чармиан Ейбрахамс е починала на 96 години, след като е била блъсната от микробус за доставка в Бирмингам, съобщи вестник „Сън“, цитиран от bTV.

Инцидентът е станал на „Лордсууд Роуд“ в Харбърн около 11:40 ч. на 15 януари. Води се разследване от звеното за тежки катастрофи. Полицията призова свидетели или лица, които разполагат със записи от видеокамери, да се включат в разследването. Charmian Abrahams 1927-2024. Best known by her acting name Charmian Eyre. The long-suffering wife of Sid Hooper (Stan Stennett) Mavis in the 1980s.



Sadly Charmain was killed on Monday, January 15th in a traffic incident when the 96-year-old was hit by a delivery van in Harborne. pic.twitter.com/pMT2SKQsvB — Crossroads Fan Club (@motelcrossroads) January 20, 2024

След трагичния случай семейството на актрисата ѝ отдаде почит, като сподели в изявление: „Чармиан беше много обичана леля и пралеля и скъп приятел на мнозина. На 96 години тя все още беше пълна с живот и енергия и беше яростно независима“.

„В професионалния си живот тя се радваше на дълга кариера като актьор на сцената и екрана, играейки заедно с много велики театрални личности. Съкрушени сме, че животът ѝ е приключил толкова внезапно и трагично, но ще пазим спомените си за нейната радост от живота и за многото хубави моменти, които сме споделяли с нея“, допълниха близките ѝ.

Актрисата има дълга 50-годишна кариера, в която се снима заедно с легенди като сър Иън Маккелън и Албърт Фини. Чармиан Ейбрахамс участва в редица телевизионни предавания и е известна най-вече с ролята си на Мейвис Хупър в сериала „Кръстопътища“.

Хитовата сапунка се излъчва в продължение на 24 години между 1964 г. и 1988 г. и е възобновена за кратко през 2000-те години. Действието се развива в измислен хотел в Мидландс. Ейбрахамс играе Мейвис Хупър, съпругата на гаражния работник Сид Хупър, и участва в повече от 50 епизода, преди да напусне през 1985 г.

„Кръстопътища“ добива голяма популярност и привлича милиони зрители. Преди участието си там Ейбрахамс е гастролира с театрални трупи в Северна Европа, Австралия и Нова Зеландия. Участва и в „Прешъс Бейн“ (1957 г.), „Мюзикъл Плейхаус“ (1959 г.) и театър на Би Би Си „В неделя вечер“ (1950 г.).