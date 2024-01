Германците излизат на демонстрации срещу крайната десница (Снимки)

Десетки хиляди души излязоха по улиците на северния германски град Хановер, за да протестират срещу десния екстремизъм, като подобни митинги се провеждат в цялата страна, предаде ДПА.

Бившият германски президент Кристиан Вулф и премиерът на провинция Долна Саксония Щефан Вайл бяха сред протестиращите на площад "Опера" в Хановер. 35,000 democrats demonstrated clearly in Hanover that we will not tolerate fascists, incitement against minorities and anti-democratic tendencies in our city - a good feeling. But we have to fight every day to preserve our democracy.

Организаторите определиха броя на участниците на 35 000 души, като заявиха, че тази оценка е в съответствие с данните на полицията.

Протестиращите носеха плакати с лозунги, сред които "Ние сме различни" и "Фашизмът не е алтернатива".

Протестите в цялата страна бяха предизвикани от репортаж на уебсайта за разследващи новини "Коректив"(Correctiv), който разкри, че членове на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) са провели среща с крайнодесни екстремисти през ноември в Потсдам. На срещата са присъствали и членове на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), най-голямата опозиционна партия. Ook vandaag weer in verschillende 🇩🇪Duitse steden demonstraties tegen het fascisme:



Wuppertal, Karlsruhe

Frankfurt, Hanover

На срещата в Потсдам крайно десните екстремисти са обсъждали теми като "ремиграция" - термин, който често се използва в крайно десните среди като евфемизъм за експулсиране на имигранти и малцинства, включително и на натурализирани германски граждани.

В събота в няколко германски града, включително във финансовия център на страната Франкфурт, се проведоха митинги срещу AзГ.