Рон ДеСантис се отказа да се бори за президент на САЩ (Видео)

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис се отказа от президентската надпревара през 2024 г. седем месеца след бурното начало на кампанията си и подкрепи Доналд Тръмп.

Изненадващото видеообръщение идва преди президентските първични избори в Ню Хемпшир тази седмица, където ДеСантис имаше едноцифрени резултати.

По-рано през деня г-н ДеСантис се отказа от няколко планирани медийни изяви. Неговото напускане оставя Ники Хейли като единствения значим съперник на Тръмп, пише BBC.

ДеСантис заяви, че кампанията му "е оставила всичко на масата" в почти петминутния видеоклип, качен в X.

"Ако имаше нещо, което бих могъл да направя, за да постигна благоприятен резултат - повече срещи по време на кампанията, повече интервюта, щях да го направя", каза той. "Нямаме ясен път към победата."

Във видеоклипа ДеСантис заяви, че подкрепя Тръмп, защото е "станало ясно", че "мнозинството от републиканските гласоподаватели искат да дадат още един шанс на Доналд Тръмп".

Макар че губернаторът на Флорида призна за "разногласия" с Тръмп, той заяви, че той "превъзхожда сегашния действащ президент Джо Байдън".

"Подписах обещание да подкрепя кандидата на републиканците и ще спазя това обещание", добави той.