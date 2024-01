Трима души загинаха при разбиването на медицински хеликоптер в САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Катастрофата на въздушната линейка станала малко преди полунощ в събота в щата Оклахома в Средния запад. Контактът с хеликоптера бил загубен, докато той се връщал в базата си в Уедърфорд, на над 110 километра западно от град Оклахома, след като транспортирал пациент в щатската столица. Засега не са известни повече подробности.

一架空中医疗救护直升机在俄克拉何马州坠毁,造成3名机组人员死亡。