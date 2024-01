13 са загинали при израелския въздушен удар над Дамаск

Тринадесет души, сред които петима съветници от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), са били убити по последни данни при предполагаемия израелски въздушен удар в сирийската столица Дамаск в събота, предаде Франс прес, като се позова на неправителствена мониторингова организация.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) заяви вчера, че е била разрушена четириетажна сграда, където се провеждала "среща на проирански лидери".

Иранският президент Ебрахим Раиси обвини за атаката Израел и предупреди, че ще последва отговор. Еврейската държава, за която се смята, че е нанесла стотици въздушни удари в Сирия след началото на конфликта в съседната страна през 2011 г., рядко коментира тези свои операции.

КГИРС заяви, че при нападението, извършено според него от самолети, са били убити петима "военни съветници" от редиците му, както и "членове на сирийските сили" за сигурност.

Сред жертвите е генерал Садег Омидзаде, който отговарял за разузнавателните операции в Сирия на елитните ирански сили "Кудс" за външни операции, обявиха ирански медии. Тази информация обаче не е потвърдена официално от властите в Техеран, посочва АФП.

СЦНПЧ - базирана във Великобритания организация, която разполага с широка мрежа от информатори в Сирия - съобщи по-рано за гибелта на седем бойци от проирански милиции - четирима сирийци, двама ливанци и един иракчанин.

През последните седмици при предполагаеми израелски въздушни удари в Сирия и Ливан бяха убити съответно ирански генерал и вторият човек в йерархията на "Хамас". Това предизвика опасения от прерастване на войната в ивицата Газа между Израел и палестинското ислямистко движение в по-широк регионален конфликт, отбелязва АФП.