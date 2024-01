Институтът за изследване на войната обясни провалите на руската ПВО в Ленинградска област

Руската противовъздушна отбрана не е способна да защитава достатъчно ефективно въздушното пространство над Ленинградска област, особено от нападения от юг, тъй като стратегията ѝ е насочена преди всичко към отблъскване на атаки от страна на НАТО, предаде Укринформ, като се позова на доклад на мозъчния тръст Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War, ISW/ИИВ).

Вътрешен руски източник, пожелал анонимност, заяви вчера, че отбранителният периметър на силите на ПВО на Русия покрива слабо Ленинградка област и те, изглежда, не са готови да противодействат пълноценно на украинските удари, идващи от юг, пише БТА.

Според ИИВ стратегията на разполагане на установките на руската ПВО на територията на Ленинградска област е по-скоро съобразена с евентуални удари от северозапад и запад. По традиция Русия изгражда мрежата на противовъздушната си отбрана в съответствие с очаквани нападения от страна на държавите членки на НАТО.

Понастоящем руската армия преустройва Ленинградския си военен окръг с намерението да се подготви за евентуална война с НАТО и може да разположи военни активи по границите с държави от алианса, се отбелязва в доклада на ИИВ.

"Украинските удари по Ленинградска област могат да накарат руските въоръжени сили да пренаредят системите си си за ПВО с малък обсег по направлението на очакваните летателни маршрути на украинските дронове, за да предпазят евентуалните мишени със стратегическа стойност", смятат експертите от мозъчния тръст.

Те отбелязват, че руските сили, които действат със системи за ПВО с малък обсег, като зенитния ракетно-артилерийски комплекс "Панцир" например, може и да не са в състояние да обхванат всички важни евентуални мишени в Ленинградска област, без да мобилизират допълнителни сили в региона. ИИВ допълва, че непрестанните украински удари дълбоко в руския тил може да увеличат натиска върху руската ПВО като цяло.

Вчера най-големият руски производител на втечнен природен газ "Новатек" преустанови някои дейности в огромния си терминал на Балтийско море поради пожар, причинен от предполагаема украинска атака с дронове.