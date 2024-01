200 дрона озариха небето над Мадрид, образувайки фигури на световно известни туристически дестинации като Тадж Махал, Айфеловата кула и Статуята на Свободата. ➡️ Sercotel will light up the sky over Madrid during #FITUR2024 with a travel-themed show featuring 200 drones.



⏰ Wednesday 24 January at 6.45pm



📍 Halls 8, 10 and 14 of @IFEMA MADRID pic.twitter.com/Yk0kGI1tQ1 — FITUR (@fitur_madrid) January 23, 2024

Шоуто е част от Международното туристическо изложение FITUR 2024, което започна тази сряда и ще продължи до 28 януари, предава ABS-CBN. Гледайте светлинното шоу над Мадрид. Видео: Youtube/ The Independent