Били Джоел ще участва в церемонията за наградите "Грами"

Били Джоел ще участва в церемонията за връчването на наградите "Грами" на 4 февруари в Лос Анджелис, съобщи електронното издание на "Билборд", цитирано от БТА.

Това ще стане три дни, след като излезе новият му сингъл Turn the Lights Back On - първата поп песен на изпълнителя от почти две десетилетия.

Били Джоел е седмият изпълнител, за който е съобщено, че ще участва в церемонията за наградите "Грами". Досега беше известно, че в нея ще де включат Дуа Липа, Били Айлиш, Оливия Родриго, Травис Скот, Люк Кумс и Бърна Бой.

Джоел е първият от обявените участници в шоуто, който не е сред номинираните за тазгодишните награди "Грами", отбелязва "Билборд".

Той обаче е носител на пет статуетки през годините, а през 1991 г. получи и почетна награда "Грами".

Предстои да бъдат обявени още участници в церемонията за призовете, която ще бъде на 4 февруари.

Водещ на шоуто за четвърта поредна година ще бъде Тревър Ноа, който е и сред номинираните за "Грами". Той може да получи отличие за най-добър комедиен албум за I Wish You Would.

Певицата Сиза е с най-много номинации за тазгодишните отличия "Грами" - общо девет.