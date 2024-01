Румъния няма да участва в "Евровизия 2024" заради парични ограничения

Румъния ще пропусне тазгодишното издание на конкурса Евровизия, след като Административният съвет на държавната телевизия ТеВеРе не одобри участие в това събитие, съобщава Аджерпрес.

"Финансовите ограничения и желанието да бъде представена Румъния на високо ниво са причините, поради които Административният съвет реши, че ТеВеРе няма да участва в тазгодишното издание на конкурса за песен на Евровизия. Решението беше взето на заседание днес, 25 януари, с 5 гласа "за", 4 въздържали се и 4 "против", информира телевизията в прессъобщение.

Също днес Административният съвет на ТеВеРе одобри бюджета на институцията за 2024 г., "който не съдържа достатъчно средства, за да се гарантира участието на Румъния в съответствие с все по-високите стандарти на международния конкурс", се отбелязва в съобщението.

"Въпреки че се възползва от удължаване на крайния срок за записване в конкурса за 2024 г. благодарение на традиционното сътрудничество с организатора на конкурса European Broadcasting Union (EBU), ТеВеРе беше принудена да отложи участието в Евровизия за следващото издание", отбелязва телевизията.

През годините редица страни като Унгария, Турция, България, Черна гора, Словакия, Босна и Херцеговина и Северна Македония, са решавали да не участват в международния музикален конкурс, който се повежда всяка година от 1956 г. насам, напомня Аджерпрес.

Румъния, представена от Теодор Андрей с песента "D.G.T. (Off and On)", не успя да се класира миналата година на финала на конкурса Евровизия 2023 г., предаде БТА.

Най-добрите резултати на страната на този конкурс бяха две трети места - за Луминица Ангел и "Систем" (Киев, 2005 г.) и Паула Селинг и Ови (Осло, 2010 г.), и едно четвърто място за Михай Трайстариу (Атина, 2006 г.)

Евровизия 2024 г. ще се проведе в град Малмьо, Швеция - страната, чийто представител спечели миналогодишното издание на конкурса.