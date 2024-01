Премиерът на Швеция: Преодоляхме ключов етап по пътя за членство в НАТО

Премиерът на Швеция Улф Кристершон приветства одобряването от страна на Турция на присъединяването на неговата страна към НАТО, предаде Ройтерс.

В публикация в "Екс" Кристершон заяви, че по този начин е бил преодолян ключов етап в пътя на Швеция към пълноправното членство в алианса.

Остава само Унгария да одобри присъединяването на страната към НАТО, предаде БТА.

Турският парламент одобри присъединяването на Швеция към алианса вчера. Управляващата турска партия заяви, че по-твърдата позиция на Стокхолм спрямо кюрдските бойци е била ключова за спечелването на одобрение.