Камбанарията на историческа църква в Кънектикът се срути

Високата камбанария и покривът на историческа църква в Кънектикът, САЩ, са се срутили, оставяйки зейнала дупка на върха на постройката и куп развалини отпред, предаде Асошиейтед прес.

Няма съобщения за загинали или ранени при срутването на Първа конгрешанска църква в центъра на Ню Лъндън. Въпреки това впоследствие издирването е продължило.

Първоначално от пожарната служба са открили една жена в сградата, но тя е била изведена и е в безопасност. Смята се, че никой друг не е бил вътре, каза кметът Майкъл Пасеро на брифинг.

По това време не е имало служба и сградата е се е срутила върху себе си, а не върху улицата или близките имоти, които включват кметството и общежитията за студенти от Кънектикът Колидж.

"Това можеше да бъде много по-голямо бедствие за нас. Въпреки това загубихме една ценна историческа структура", каза градоначалникът.

Причината за срутването все още е неизвестна. Пасеро допълва, че не е имало предварителни индикации за нередности със сградата, и че градската управа не знае за извършването на каквито и да е ремонтни дейности по нея.

Двете по-малки оцелели кули ще трябва да бъдат свалени незабавно, предаде БТА.

Предстои да се изясни дали останалата част от постройка ще трябва да бъде разрушена, но очакванията на кмета са за "пълна загуба".

Каменната църква е построена около 1850 г., според държавните строителни регистри, въпреки че конгрегацията датира от средата на 16-и век, се посочва на сайта й.