Израел настоява шефът на агенцията на ООН за палестинските бежанци да подаде оставка

Външният министър на Израел призова за оставката на ръководителя на агенцията на ООН за подпомагане и работа с палестинските бежанци (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) след обвиненията, че дванадесет служители на агенцията са участвали в атаките на „Хамас" на 7 октомври миналата година, предаде ДПА.

„Г-н Лазарини, моля подайте оставка", написа израелският първи дипломат Израел Кац в снощи в онлайн платформата „Екс", предава БТА.

Ръководителят на UNRWA Лазарини по-рано предупреди, че помощта на организацията в Газа е на ръба на колапс след временното спиране на плащанията от няколко държави.

Също в „Екс" говорителят на израелското правителство Ейлон Леви обвини UNRWA, че е параван на „Хамас". „Тя буквално прикрива „Хамас", написа Леви.

Девет държави са спрели плащанията си към агенцията за помощ в Ивицата Газа за момента, тъй като Израел обвини 12 от няколкото хиляди служители на UNRWA в ивицата Газа, че са замесени в атаката на 7 октомври 2023 г., в която около 1200 души бяха убити.

Организацията на ООН е уволнила въпросните служители и възнамерява да разследва обвиненията