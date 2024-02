"Старлаб спейс" подписа споразумение за частна космическа лаборатория в орбита (Видео)

Компанията "Старлаб спейс" (Starlab Space), разработваща търговска космическа лаборатория, която евентуално да замени Международната космическа станция (МКС), подписа договор със "Спейс Екс" за извеждането й в ниска околоземна орбита, предаде ЮПИ, цитирана от БТА.

"Старлаб" - съвместно предприятие на "Вояджър спейс" и "Еърбъс", заяви, че е наела "Спейс Екс" да превозва членове на екипажа до частната космическа станция, както и да извършва безпилотни мисии за доставка на товари.

"Старлаб" ще може да приюти по четирима астронавти едновременно.

НАСА, която подкрепя частни компании за създаване на своя космическа станция, тъй като предстои извеждането от експлоатация на МКС, отпусна 415 млн. щатски долара на три компании, за да могат да разработят своя концепции за наследник на МКС. Една от тях е "Вояджър"/"Еърбъс".

"Нортроп Груман", една от компаниите, получили средства от НАСА през 2021 г., вече се присъедини към екипа на "Старлаб", припомня ЮПИ. "Блу ориджин" - третата фирма, спечелила средства от НАСА, продължава да работи по собствените си планове за частна лаборатория. "Аксиом спейс" работи по друго споразумение за космическа лаборатория с НАСА.

"Старлаб" подписа договор със "Спейс Екс" въпреки предизвикателствата, свързани с въвеждането на кораба "Старшип" в експлоатация. И двата тестови полета през април и ноември на най-мощния космически кораб, създаван някога, завършиха с определеното от компанията на Илън Мъск като "бързо непланирано разглобяване".