Самолет се разби в парк за мобилни къщи в САЩ, има загинали (Видео)

Няколко души загинаха, след като малък самолет се разби вчера в парк за мобилни къщи в Клиъруотър, Флорида.

„Мога да потвърдя, че имаме няколко смъртни случая, както от самолета, така и от жителите", каза шефът на пожарната в Клиъруотър Скот Елерс по време на пресконференция. Елерс не уточни броя на загиналите и ранените. NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU — ABC News (@ABC) February 2, 2024

Според Федералната авиационна администрация, пилотът на самолета модел Beechcraft Bonanza V35 е съобщил за повреда в двигателя преди катастрофата. Multiple mobile homes on fire after small plane crash in Clearwater, Florida. Number of victims not yet known pic.twitter.com/Pxzg9UMbxw — BNO News (@BNONews) February 2, 2024

Елерс предаде, че около 19:08 ч. пожарната е получила сигнали за пожар на конструкция в парка за мобилни къщи Bayside Estates, който преди е бил известен като Japanese Gardens.

Полицаят добави, че три, евентуално четири къщи горят и че останките от самолета са предимно в една от тях.

Националният съвет по безопасност на транспорта разследва катастрофата, съобщи FAA.