В Грузия арестуваха жената, осквернила икона с лика на Сталин

Съд в Грузия разпореди пет дни задържане в ареста за жена, която оскверни икона с изображението на съветския лидер Йосиф Сталин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията припомня, че действията на грузинката Ната Перадзе са повод за масови протести миналия месец в столицата Тбилиси.

За момента няма коментар от грузинската Асоциация на младите адвокати, която пое защитата на Перадзе, но оттам са заявили за местната агенция ИнтерПресНюз, че жената е задържана по обвинение за хулиганство, което е административно нарушение. Nata Peradze, a civic activist who splashed paint on icon glorifying Joseph Stalin in the Holy Trinity Cathedral has been sentenced to five days of administrative detention by Tbilisi City Court. Peradze splashed paint on icon titled “St Matrona of Moscow blesses Stalin”… pic.twitter.com/1vmAA4LgBs — Formula NEWS | English (@FormulaGe) February 2, 2024

Перадзе е обвинена, че е напръскала със синя боя икона, на чийто страничен панел има и изображение на Сталин, в главната катедрала на Тбилиси "Света Троица". Хилядите хора, излезли на протеста в средата на януари, настояваха за сурово наказание за жената.

Страничен панел на иконата долу вляво включва изображение на родения в Грузия Сталин – заклет атеист, който жестоко преследва религията в целия Съветски съюз. Изобразен е момент, когато по време на Втората световна война Сталин е благословен от Света Матрона Московска – незряща прорицателка и руска светица от местно значение.