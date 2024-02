Вижте плаката на Христос, предизвикал скандал в Испания (Видео, снимки)

Плакат в южния испански град Севиля, на който е изобразен млад и красив Христос, предизвика буря в социалните мрежи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Потребители определят изображението като обида, а други публикуваха неприлични коментари и мемета, които се подиграват с постера.

Плакатът е дело на международно признатия севилски художник Салустиано Гарсия Крус. Той e изобразил Христос без трънен венец, без страдалческо лице и с миниатюрни рани по ръцете и ребрата. Плакатът е поръчан и одобрен от организаторите на прочутите и много популярни процесии през Страстната седмица преди Великден в Севиля.

Веднага след представянето му миналата седмица в социалните мрежи се появиха критики срещу него и се разрази дебат за това как трябва да бъде изобразен възкръсналият Христос.

Мнозина определят изображението като позорно, неподходящо, твърде красиво, модернистично и несъответстващо на великденската традиция на Севиля, отбелязва Асошиейтед прес.

Испания е основно католическа страна и църковните традиции като бракосъчетания, кръщенета и религиозни паради са изключително популярни.

Кампанията в Change.org за изтегляне на плаката на Христос е подкрепена с подписите на около 14 000 души от цялата страна.

Авторът защити творбата си и отхвърли критиките на плаката като старомодни.

"В картината няма нищо революционно", казва Гарсия Крус пред информационната агенция "Атлас", цитиран от Асошиейтед прес. "Има съвременни елементи, ...но всички са били използвани през последните седем века".

Художникът казва, че е използвал сина си - Орасио, като модел за плаката.

През изминалите години някои плакати за различни католически празници бяха изтеглени след критики, отбелязва Асошиейтед прес.