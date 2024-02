Самолети на САЩ са поразили над 85 цели в Сирия и Ирак (Видео)

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са нанесли въздушни удари в Сирия и Ирак, предадоха Франс прес и Ройтерс.

При нападенията, извършени вчера от самолети в отговор на атаката с дрон в Йордания в неделя, при която бяха убити трима и ранени около 40 американски военнослужещи, са били поразени над 85 цели, се казва в съобщението. Мишени на въздушните удари са били Силите "Кудс" за операции в чужбина на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, както и свързани с тях милиции.

Атаките са били извършени от самолети, сред които бомбардировачи с голям обсег, които са излетели от Съединените щати. Използвани били над 125 боеприпаса с прецизно насочване.

При въздушните удари са били поразени командни и контролни пунктове, разузнавателни центрове, складове с ракети, снаряди и дронове, както и логистични обекти, съобщиха още американските въоръжени сили, цитирани от БТА.

При нападенията в Източна Сирия са били убити 13 бойци на проирански милиции, обяви директорът на неправителствената мониторингова организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека Рами Абдел Рахман. Предишните му данни бяха за шест жертви.