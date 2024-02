Трима са ранени при нападение с нож в Париж (Видео, снимки)

Няколко души бяха ранени при атака с хладно оръжие на гара в Париж, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Мъж, заподозрян за нападението, е бил арестуван.

Атаката е станала тази сутрин в 7 ч по Гринуич на Лионската гара в Югоизточен Париж. Трима души са ранени, като единият от тях е в по-тежко състояние, но няма опасност за живота му, пояснява полицейската префектура. СНИМКА: Ройтерс

Заподозреният нападател е представил при ареста му италианска шофьорска книжка. 🚨🇫🇷Paris, France



Another day another knife attack.



Several people injured, perpetrator arrested & yes he was. pic.twitter.com/9prmFayboX — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 3, 2024

Заради атаката няколко зали на гарата са били недостъпни за известно време, а трафикът на влаковете от Лионската гара до градовете Монтаржис и Монтро е бил забавен, заяви френската железопътна компания в "Екс".



We await the identity, of culture enricher.



One person is seriously injured and two are lightly injured. pic.twitter.com/7D8hGosqwa — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) February 3, 2024

СНИМКА: Ройтерс

