Доживотен затвор за тийнейджъри за убийство на транссексуална във Великобритания

Двама тийнейджъри на по 16 години бяха осъдени във Великобритания на доживотен затвор за убийството на младата транссексуална Бриана Гхей - едно престъпление, породило силни реакции в страната миналата година, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Присъдата беше произнесена от съд в Манчестър, който разкри и самоличността на двете непълнолетни лица - Скарлет Дженкинсън и Еди Ратклиф, описани в хода на разследването и на процеса срещу тях като "обсебени от насилието, измъчването и смъртта" и "изпитващи истинска жажда да убиват".

Съдийката по делото Аманда Ийп определи самото убийство като брутално, планирано, садистично. Доживотните присъди на двамата младежи ще са при строг тъмничен режим, който ще продължи респективно от 22 и 20 години. Доживотно наказание е изключително строга присъда за непълнолетни лица.

На 11 февруари 2023 г. 16-годишната Бриана Гхей беше намушкана 16 пъти с нож в областта на главата, врата, гърдите и гърба. За престъплението е бил използван ловджийски нож. Убийството е било извършено в парк близо до Уорингтън в района на Ливърпул, където транссексуалната жертва е била примамена от двамата си нападатели.

По време на продължилия четири седмици процес двамата подсъдими тийнейджъри се обвиняваха взаимно за убийството. Вината им беше призната през декември и днес беше произнесена присъдата срещу тях.

Пред психиатър Скарлет Дженкинсън признала в края на декември, че е намушкала Бриана, която била нейна позната, но, че за целта е изтръгнала ножа от ръцете на Еди, който не познавал изобщо транссексуалната и е нанесъл повечето от ударите с нож. Пред психиатъра Скарлет заявила, че се е почувствала "доволна и възбудена от онова, което правела", докато нанесла удара нож по Бриана.

Преди да извършат нападението двамата младежи са били част от стабилни семейства. Те са планирали убийството седмици наред, като са си изпратили десетки есемеси. Според съдийката по делото мотивът за извършването на убийството е било желанието на тийнейджърите да убиват.

В съда майката на убитата Бриана - Естер Гхей, заяви, че Бриана е смятала Скарлет Дженкинсън за най-добра приятелка и е била предадена от нея.

Скарлет била привлечена от серийните убийци, от видеата с мъчения и била също обсебена от Бриана, казват разследващите.

По време на разследването е станало ясно, че двамата подсъдими между другото са имали и разстройства от аутистичния спектър, а Еди Ратклиф постепенно е спрял да говори и по време на процеса срещу него е давал свидетелски показания, като е пишел на клавиатура.

Според разследването подсъдимите са имали и списък с имената на потенциални жертви за убиване, датиращ още когато двамата са били на 15 години.

Убийството на Бриана породи силно вълнение във Великобритания, където въпросът с правата на транссексуалните предизвиква ожесточени дебати. Хиляди хора участваха в бдения в различни градове на страната в памет на Бриана непосредствено след смъртта й миналата година.