Поройни дъждове и буреносен вятър удариха Калифорния. Около 1 милион домакинства са без ток, съобщиха световните медии. #Watch Live video of a Local surfer “evacuates” down Sycamore Canyon Creek. #StormWatch #SantaBarbara #California #CaliforniaStorm #USA #Evacuation #Flooding #CaliforniaFlood



Далекопроводни жици са скъсани заради бурята. Поройните дъждове предизвикаха и мащабни наводнения, а множество реки излязоха от коритата си.

Стихията е известна като атмосферна река. Синоптиците прогнозират да се задържи над щата поне два дни. #Watch Flood situation in Los Angeles, California with the Santa Monica Mountains getting blasted by very heavy rain. #CaliforniaStorm #Flooding #California #USA #CaliforniaWeather #MarinaDelRay #SantaBarbara #SantaMonica #CAwx



