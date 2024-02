Силен снеговалеж блокира Токио, над 100 полета са отменени (Видео)

Най-малко 100 полета са отменени на летищата "Нарита" и "Ханеда" в японската столица Токио заради снеговалеж, предаде ТАСС, позовавайки се на данните на авиокомпаниите за промените, дължащи се на метеорологичните условия.

Отбелязва се, че възникналите неудобства са засегнали около 11 000 пътници. Лошото време се отрази и на железопътния транспорт - по редица линии в столицата влаковете се движат със закъснение, а по някои участъци движението е напълно спряно.

Finally made it to Haneda Airport #羽田空港 ~ train ride from Tokyo on Asakusa was alright; snow coming down still... view from TAIT lounge #Japan #日本 pic.twitter.com/1roSPlhMXI — 😮 (@epaktweets) February 5, 2024

Градските автобуси също се движат с увеличени интервали. Колелата им задължително са оборудвани с вериги, предотвратяващи плъзгането, тъй като до вечерта по пътищата са се образували снежни преспи вследствие на интензивния снеговалеж. Движението е сериозно затруднено.

Много компании започнаха да пускат служителите си да се приберат по домовете си още на обяд. На повечето беше разрешено утре да работят от вкъщи или да дойдат в офиса по-късно през деня. Магазините и ресторантите в Токио също затвориха часове по-рано от обичайното заради снега. Службите за доставки обявиха принудителна пауза в работата си до нормализиране на климатичните условия.