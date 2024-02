Отварят музей на имерсивното дигитално изкуство в Токио (Видео)

Каскади от светлина, дъжд от звезди и потоп от цветя в музей: японският артистичен колектив teamLab ще открие новата си постоянна изложба на имерсивно дигитално изкуство в Токио в петък, след като привлече няколко милиона посетители в предишна версия, предаде АФП, цитирана от БТА.

По протежение на истински лабиринт, сгушен под най-високия небостъргач в Япония (330 метра) - Mori JP Tower , повече от петдесет инсталации взаимодействат по зрелищен начин помежду си и с публиката.

„Нашата цел е да докоснем хората и да ги накараме да мислят за живота и света по по-положителен начин“, каза Тошиюки Иноко, директор на teamLab, и добави, че иска да предложи „безпрецедентни преживявания, показващи нова и непозната досега красота“.

Освен изображения и звуци, инсталациите въздействат на мириса и вкуса. Чаят и сладоледът, консумирани в музея, също се превръщат в произведения на изкуството, които са покрити с цветя и листа. Сред тях е "Цветя и хора", компютърна проекция на цъфтящи цветя, както и огледална стая с блестящи мехурчета, която създава усещане за безкрайност.

Хората „възприемат света с тялото си, но днес нашето възприемане на света често се постига чрез телевизията или интернет. Затова искахме да създадем изживяване, привлекателно за всички сетива“, каза г-н Иноко.

TeamLab е творчески колектив, на който Иноко е съосновател през 2001 г. Той е представял свои инсталации по целия свят - от Ню Йорк до Париж и Сингапур. Освен това има постоянни изложбени пространства в Шанхай, Макао и Пекин, както и друг музей в Токио. Творческият колектив teamLab изгради световната си репутация с експериментални и интерактивни проекти, сред които лазерно шоу на оперна постановка на "Турандот" на Пучини.