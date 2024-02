Агенцията на ООН за палестински бежанци ще представи доклад по обвинения срещу нея

Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) очаква да представи в началото на март предварителен доклад по обвиненията на Израел, че нейни служители са участвали в атаката от 7 октомври, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел обвини 12 от 13-те хиляди служители на UNRWA в Газа, че са участвали в нападението на „Хамас“ срещу Израел от миналата година. Тел Авив отправи твърденията си на фона на обвиненията за геноцид срещу него в Международния съд на ООН заради войната в Газа и след години призиви Агенцията да бъде разпусната.

Представителката на UNRWA в Ливан Дороти Клаус заяви пред репортери, че след обвиненията 19 донори на организацията са прекратили финансирането.

„Очакваме предварителен доклад по разследването в началото на март, въз основа на който предполагаме, че донорите ще преразгледат решението си да отменят финансирането“, заяви тя. Разследването се провежда от надзорния отдел на Световната организация. UNRWA съобщи, че е реагирала бързо на обвиненията, като директорът ѝ Филип Лазарини е уволнил онези, за които се твърди, че са замесени, а също така е информирал генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, както и САЩ и другите донори.

Израел устно е информирал Лазарини за обвиненията срещу 12-те служители, но в медиите са се появили допълнителни непотвърдени официално обвинения, че 190 служители на UNRWA имат връзки с „Хамас“ и „Ислямски джихад“.

През януари Гутериш описа Агенцията като „гръбнак на хуманитарната реакция за Газа“ и призова всичките страни „да гарантират непрекъснатостта на животоспасяващата дейност на UNRWA“.

Агенцията, чиито най-големи донори през 2022 година включват САЩ, Германия и ЕС, на няколко пъти повтори, че възможностите ѝ да предоставя хуманитарна помощ за жителите на Газа са на ръба на колапса.