Дмитрий Медведев: Краят на всичко - война с НАТО няма да бъде в окопи с танкове, а с ракети с бойни глави

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, коментира твърденията, че страните от НАТО, "трябва да са готови за война с Русия". Той заяви, че такава война няма да се води в окопи с танкове, артилерия и т.н., а с крилати ракети със специални бойни глави.

"Сунак, Шолц, Макрон, норвежки, финландски, полски и други шефове на НАТО продължават да твърдят, че "трябва да сме готови за война с Русия. И въпреки че Русия неведнъж е заявявала, че няма планове за конфликт с държавите от НАТО и ЕС, изключително опасното говорене по тази тема продължава. Причините за това са очевидни. Необходимо е да се отвлече вниманието на избирателите, за да се оправдаят многомилиардните разходи за омръзналата бандеровска Украйна", пише Медведев е социалната мрежа X.

“В края на краищата огромните пари се харчат не за решаване на социалните проблеми в тези страни, а за война в една чужда за данъкоплатците умираща страна, чието население се е разпръснало из Европа и тероризира местните жители. Ето защо всеки ден лидерите на тези държави казват: “трябва да се готвим за война с Русия и да продължим да помагаме на Украйна, а следователно - трябва да произвеждаме повече танкове, снаряди, безпилотни самолети и други оръжия”, посочва още той.

„Но всички европейски лидери цинично лъжат своите граждани. Ако, не дай си Боже, такава война се случи, тя няма да следва сценария на специална военна операция. Тя няма да се води в окопи с артилерия, бронирани машини, дронове и средства за радиоелектронна борба. НАТО е огромен военен блок, населението на страните от Алианса е почти 1 милиард души, а общият им военен бюджет може да достигне един и половина трилиона долара“, коментира Медведев. Sunak, Scholz, Macron, Norwegen, Finnish, Polish, and other NATO bosses are harping on, “We must be ready for war against Russia.”



Even though Russia has many times underscored that conflict with NATO and EU member states was not in the plans, the dangerous babbling is still… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 7, 2024

„Ето защо, като се има предвид несъпоставимостта на военния ни потенциал, ние просто няма да имаме избор. Отговорът ще бъде асиметричен. Балистичните и крилатите ракети със специални бойни глави ще бъдат използвани за защита на териториалната цялост на страната ни. Това се основава на нашите доктринални военни документи и е добре известно на всички. И това е прословутият Апокалипсис. Краят на всичко. Западните политици трябва да кажат на избирателите си горчивата истина, а не да ги държат като безмозъчни идиоти. Да им обяснят какво наистина ще се случи, а не да повтарят фалшивата мантра за готовност за война с Русия“, завършва той.