Магнитна буря предизвика проблеми в авиацията

Слънчево изригване предизвиква радиозаглушаване в Австралия и Азия. Те засягат и честотите, използвани в авиацията. Продължителното слънчево изригване освободи голямо изхвърляне на коронарна маса във вторник, което след това се насочи към Земята.

Според Space.com облакът от гореща плазма е летял със скорост от над 400 км/сек, пише nova.cz, цитирана от bTV. GEOMAGNETIC STORM WATCH (G1)

Minor G1-class geomagnetic storms are possible on Feb. 9th when a CME is expected to pass close to Earth



The storm would require not just a near miss, but an actual glancing blow — TeX (@TexN9ne) February 8, 2024

Такива изригвания могат да доведат до геомагнитни бури, които от своя страна предизвикват прекъсвания на комуникациите и дори могат да доведат до повреда на някои съоръжения.

Според Daily Mail от Югоизточна Азия и Австралия са получени съобщения за прекъсвания на радиовръзките. Те засягат и честотите, използвани за комуникация, например от транспортните самолети.

"Засегнатите са предимно хора, които разчитат на GPS услуги, особено на големи географски ширини, както и някои земеделски производители и всички, които използват безпилотни самолети", обясни физикът Тамита Сков. This is a warning that trouble could be on the horizon over the next 10 days due to increased solar activity and large sunspot AR3576 rotating onto the face of the Sun. If this behemoth emits a strong solar flare, it could cause a geomagnetic storm which could impact power grids — Jim & Bonnie (@JimBonnie2003) February 7, 2024

Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ оценява прекъсването като умерено. Прекъсванията на сигнала могат да продължат десетки минути. Тя обаче твърди, че не е имало геомагнитна буря. Съществува обаче 45% вероятност прекъсванията да се повторят през следващите дни.