Официално: Зеленски уволни генерал Залужни, на негово място застава Александър Сирски

Украинският президент Зеленски назначи генерал полковник Александър Сирски за главнокомандващ на Въоръжението сили на Украйна. Той заменя на поста генерал полковник Валери Залужни. Александър Сирски Снимка: Министерството на отбраната на Украйна

Изявлението следва дни на спекулации, че Зеленски обмисля да уволни своя популярен началник на армията, който е възприеман от много украинци като национален герой.

Малко преди това съобщение Руслан Умеров, военният министър на Украйна, обяви, че ще има промени в ръководството на Въоръжените сили. По същото време президентът Зеленски и главнокомандващият Валери Залужни публикуваха съобщения за обща среща, която се е състояла днес. Двамата са обсъдили "обновяването на ръководството на ВСУ". Зеленски е предложил на ген. Залужни да продължат "да бъдат в един отбор". I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

"Обсъдихме от какво обновяване се нуждаят въоръжените сили на Украйна. Обсъдихме и кой може да бъде в обновеното ръководство на въоръжените сили на Украйна. Времето за това обновяване е сега", се казва в изявлението на Зеленски в "Телеграм".

В отделно изявление Залужни съобщава, че е имал "важен и сериозен разговор" със Зеленски и че е взето решение за промяна на тактиката и стратегията на бойното поле.

"Задачите на 2022 г. са различни от задачите на 2024 г. Следователно всеки трябва да се промени и да се адаптира към новите реалности. За да спечелим и заедно", се казва в изявлението му в "Телеграм".

Министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров също направи изявление, като заяви, че решението за смяната на военно ръководство е взето, пише "Дневник".

"Войната не остава същата. Войната се променя и изисква промяна. Необходими са нови подходи и нови стратегии. Днес беше взето решение за необходимостта от смяна на ръководството на въоръжените сили на Украйна".