За първи път в историята на САЩ торнадо връхлетя Уисконсин през февруари (Видео)

Торнадо връхлетя американския щат Уисконсин за първи път през месец февруари, предаде Асошиейтед прес, като допълни, позовавайки се на националната метеорологична служба на САЩ, че опустошителният феномен е бил забелязан на юг от столицата на щата Мадисън. Информацията, че това е първото регистрирано в този щат торнадо през втория месец от годината, откакто се води статистика по този показател, е на местния в. "Милуоки джърнъл сентинел". A historic day People in Wisconsin will remember forever. The first ever time that Wisconsin has recorded a Tornado 🌪️ in the Month of February. Here’s a look 👀 at the damage from News Chopper 12. You can see various amounts of damage. https://t.co/j67s4GO2Tm — Jeremy Storm (@JeremyWxStorm) February 9, 2024

Властите в окръг Рок, района на засичане на торнадото, са получили първоначална информация за щети по 25 сгради, електропреносни мрежи и съоръжения. За момента няма данни за жертви, заявява за в. "Уисконсин стейт джърнъл" Марк Еланд, началник смяна на линията за спешни случаи 911 в окръг Рок. Днес сутринта е постъпила информация за хора с леки травми. #USA #Wisconsin #tornado #climate #destruction #anomaly

🌪🇺🇸 The existence of the Tornado Alley in the USA is well-known. Until recently, it covered 9 states. However, over the past year, the number of states experiencing tornadoes has increased. February 8, 2024 pic.twitter.com/6wsPYemBiY — Andre Dv (@AndreDv11) February 9, 2024

Еланд пояснява, че са получени "многобройни сигнали за торнадо в действие и за фуниевидни облаци", предаде БТА. Полицията също е съобщила за няколко населени места в окръга, които са били връхлетени от торнадо.