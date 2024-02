Стрелба по време на традиционния парад на "Супербоул" в Съединените щати.

Празничната атмосфера в Канзас, който спечели титлата, беше помрачена заради изстрелите, при които са ранени няколко души. Не е ясно състоянието им. My God! Six years to the day of the Parkland School shooting and now there’s a shooting at the Super Bowl Parade. THIS DOES NOT HAPPEN ANYWHERE ELSE, no matter how the guns were acquired or who got them, common sense gun laws are needed. #ChiefsParade pic.twitter.com/R0VBRuz6yN — 🪴Laurie (@Laurieluvsmolly) February 14, 2024