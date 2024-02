Петима, сред които дете, са загиналите при атаката срещу търговския център в Белгород (Видео, снимки)

Най-малко петима души, сред които дете, бяха убити при приписван на Киев обстрел на руския град Белгород. Има и 18 ранени. Това съобщи губернаторът на граничещата с Украйна Белгородска област, която редовно става мишена на украински удари, предаде Франс прес. Най-малко петима души бяха убити и 18 ранени при обстрел на руския град Белгород Снимка: Ройтерс

"По предварителни данни в Белгород са загинали петима души, включително едно дете, и са ранени 18 души, включително 5 деца", написа губернаторът Вячеслав Гладков в канала си в "Телеграм".

Той съобщи, че в Белгород от обстрела са пострадали няколко апартамента в жилищни сгради и автомобили. Атакувани са и малък търговски център и помещение на индустриална компания.

По-рано държавната новинарска агенция РИА Новости съобщи, че обстрелът е засегнал търговски център, като публикува видеоклип, на който се вижда магазин с изпочупени прозорци и осеян с отломки вход. Виждат се и няколко тела. THIS IS NOT GAZA



По данни на губернатора обстрелът е нанесъл щети и на две къщи в района на Белгород.

Градът, който се намира на около 40 километра от украинската граница, е административен център на едноименната руска област и редовно е обстрелван от Украйна в отговор на масираните руски атаки, посочва АФП.

В края на декември Белгород стана обект на украински удар, при който загинаха 25 души - най-смъртоносната атака срещу цивилни на руска територия от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., предава БТА.