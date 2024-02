Навални ден преди да умре - в добра форма и се шегува със съдия (Видео)

Вчера опозиционерът Алексей Навални е говорил пред съда чрез видео връзка. Това става ясно от видео, разпростанено в социалните мрежи. Той изглежда в добро здраве и дори се шегува със съдията. Това съобщи бившият първи зам.-министър на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко в профила си в социалната мрежа "Екс".

Геращенко публикува и видеото от изслушването на Навални. На него се чува как опозиционерът се обръща шеговито към съдията с думите: "Ваша чест, ще ви изпратя номера на личната си сметка, за да можете да ми изпратите пари от огромната си заплата на федерален съдия, защото парите ми свършват благодарение на вашите решения. Изпратете ми!". Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024

Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия за Ямало-Ненецкия автономен окръг съобщи, че Навални е починал на 16 февруари. След разходката се почувствал зле и почти веднага загубил съзнание. На място са пристигнали медицински работници от заведението и екип на Спешна помощ. Те предприели реанимационни мерки, но по-късно констатирали смъртта му.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че няма информация каква е причината за смъртта и очаква лекарите трябва да установят. Песков отбеляза, че инцидентът е докладван на руския президент Владимир Путин.

За смъртта на Навални е организирано процесуално разследване от Следствения комитет на Русия и е изпратена специална комисия в колонията.

Говорителят на руския опозиционер заяви, че все още няма потвърждение за смъртта му. Изявлението дойде, след като за смъртта на критика на президента на Русия съобщи руската служба, която отговаря за затворите