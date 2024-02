Кулеба: Политковская, Немцов, Навални са само част от имената в дългия списък на убитите от Путин

„Политковская, Литвиненко, Магнитски, Немцов, Навални са само някои от най-известните имена в дългия списък на критиците, убити от Путин." Това пише украинският външен министър Дмитро Кулеба в Х.

Той посочи, че след всяко убийство е следвала реакция на възмущение, но „в крайна сметка на Путин му се размина и световните лидери отново му стиснаха ръката". „Това го насърчи да продължи да убива хора", пише още украинският политик.