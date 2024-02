Музикантът Изак ще представи Германия на "Евровизия"

Музикантът Изак ще представи Германия на конкурса за песен на "Евровизия" на 11 май в Малмьо, Швеция, съобщиха ДПА и БТА.

Гласуването на публиката и журито определи Изак като представител на страната в петък вечер по време на излъчваното по телевизията шоу "Евровизия - германският финал 2024 г."

Изак изпълнява поп баладата Always On The Run.

Според телевизионния канал Ен Де Ер 28-годишният музикант е баща на две деца и е участвал в шоуто "Екс Фактор" през 2011 г. Печелил е и дигитално шоу за таланти по време на епидемията от КОВИД-19.

Конкурсът за песен на Евровизия ще се проведе на 11 май в Малмьо. През последните години Германия обичайно заема последното място