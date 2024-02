"Екс" спря за кратко профила на Юлия Навалная

X („Екс") спря за кратко акаунта на съпругата на Алексей Навални, пише Sky News, цитиран от Нова. Под деактивирания профил от социалната мрежа пишеше, че той нарушава правилата ѝ. Акаунтът на Юлия Навалная беше спрян за около 45 минути.

По-рано днес в X Юлия Навалная призова Кремъл да „върне тялото на Алексей и да го остави да бъде погребан с достойнство". BREAKING: X has suspended the account of Alexei Navalny's widow Yulia Navalnaya



Read more 🔗 — Sky News (@SkyNews) February 20, 2024

Съпругата на опозиционера обвини Владимир Путин в убийството на Навални и заяви, че скоро ще бъдат предоставени доказателства.