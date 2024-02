Най-малко 26 са загинали, затрупани под лавини в Афганистан

Най-малко 26 души загинаха през последните два дни в Афганистан заради обилен снеговалеж и дъждове в голяма част от страната, заяви днес Националната служба за справяне с природни бедствия, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.

Говорителката на службата Джанан Сайек заяви, че лошото време е засегнало 12 провинции, като на места има и поражения по сгради. Спасителни екипи от министерството на отбраната и хуманитарни организации са пратени в най-силно засегнатата източна провинция Нуристан.

Лавина затрупа през нощта планинско село, като до момента са открити 16 тела, каза представител на местните власти пред ДПА. Той допълни, че екипите се опитват да спасят хората, останали под снега и развалините.

Най-малко петима миньори са изчезнали вчера след лавина в съседната провинция Панджшер. Проходът "Саланг", който свързва северните провинции на Афганистан със столицата Кабул, остана блокиран заради снега.