Мощно торнадо връхлетя Индонезия (Видео)

Индонезийските власти съобщиха, че страната е била връхлетяна от мощно торнадо, каквото преди не е било регистрирано на нейна територия. Ранени са 33 души и са нанесени материални щети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След като вчера мощните ветрове преминаха през град Сумеданг в западната част на остров Ява, климатологът в Националната агенция за иновации и проучване Ерма Юлихастин заяви, че службата ще „симулира и изследва торнадото“. В социалната мрежа "Екс" тя заяви, че подобни бури често стават в северното полукълбо, но тези в Индонезия досега са били значително по-слаби.