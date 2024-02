Пожар лумна в 14-етажен блок във Валенсия (Видео)

Пожар бушува във висока жилищна сграда в испанския град Валенсия, предаде Франс прес, като се позова на местните служби за оказване на бърза помощ. UPDATE: A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia's El #Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM.



Fire crews are working to rescue at least two individuals trapped on a balcony while flames surround them. One person has jumped from the…

Пламъците са обхванали още една сграда. 13 души са ранени, като от тях 6 са пожарникари.

Пожарът е започнал на четвъртия етаж в жилищна сграда на 14 етажа, преди да се разпростре из другите етажи и да се прехвърли и на съседна сграда. Кадри, излъчени по телевизията, показват черен дим да излиза от сградата.

22 пожарникарски екипа са изпратени на място. Осем медицински екипа също са на мястото на бедствието. Разположена е и полева болница. Several crews from @BomberosVLC are currently tackling a 14 story building fire between Maestro Rodrigo and General Avilés avenues in #Valencia, Spain.

The fire is understood to have started just after 17:30 local time today, it is unclear if there are any casualties at this…



The fire is understood to have started just after 17:30 local time today, it is unclear if there are any casualties at this…

Пожарът е в квартала "Ел Кампанар". Жителите на други квартали на града са призовани да не се приближават до квартала, в който се намира горящата сграда, казаха властите на Валенсия.

Massive fire engulfs 14-story building in Campanar, #Valencia, #Spain. Video footage captured by A Punt NTC reveals the extent of the blaze as firefighters work tirelessly to contain it.

Премиерът Педро Санчес заяви, че е потресен от случващото се в града, предава БТА.

Собственичка на съседен на горящата кооперация магазин за цветя каза, че в сградата има 100 обитавани апартамента. Блокът е построен преди 14 години.

Силният вятър е допринесъл за разпалването още повече на пламъците в горящата кооперация и е бил основен фактор за влошаване на ситуацията.

През октомври миналата година 13 души загинаха при пожар в дискотека в областта Мурсия.